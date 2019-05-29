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Kültür Sanat

TRT ortak yapımı "Burası Cennet Olmalı" Cannes'da ödül aldı

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, TRT ortak yapımı "It Must Be Heaven (Burası Cennet Olmalı)" FIPRESCI Ödülleri Ana Yarışma bölümünde en iyi film seçildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:42 - Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:42

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