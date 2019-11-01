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Yaşam

Kahraman polis Fethi Sekin'in doğum günü

Bugün, İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısında teröristlere geçit vermeyen kahraman polis Fethi Sekin'in doğum günü.

01 Kasım 2019 Cuma 16:39 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 16:41

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