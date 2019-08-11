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Türkiye

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kurbanlıkların kaçması Kurban Bayramı'nın geleneği haline geldi. Yine yurdun çeşitli yerlerinde çok sayıda kurbanlık kaçtı. Kimi trafiği kilitledi kimi de ortalığı birbirine kattı.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:45 - Son Güncelleme 11 Ağustos 2019 Pazar 17:46

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