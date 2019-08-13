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Türkiye

Kaçan kurbanlık dana markete girdi

Adıyaman'da, kamyonetin kasasından kaçan kurbanlık dananın markete girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

13 Ağustos 2019 Salı 14:28 - Son Güncelleme 13 Ağustos 2019 Salı 14:29

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