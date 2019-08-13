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12.08.2019 - 15:12
Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri
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Gökyüzünde çığlık ve kahkaha atarak eğleniyorlar
Muğla'da yamaç paraşütüyle atlayış yapan adrenalin tutkunlarının gökyüzünde çığlık atarak, gülerek eğlendiği anlar, izleyenleri de heyecanlandırıyor.
13 Ağustos 2019 Salı 13:33 -
Son Güncelleme 13 Ağustos 2019 Salı 13:35
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