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Türkiye

Kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7-8 kişilik gruptan bir kişi çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden sağ olarak çıkartıldı.

19 Nisan 2019 Cuma 00:25 - Son Güncelleme 19 Nisan 2019 Cuma 00:25

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