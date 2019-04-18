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Türkiye

TRT Akademi spor medyasının önemli isimlerini öğrencilerle buluşturdu

TRT Akademi Söyleşileri kapsamında "Spor Yayıncılığı" konferansı düzenlendi. Spor medyasının önemli isimleri spor yayıncılığı ile ilgili merak edilenleri üniversitelilerle paylaştı.

18 Nisan 2019 Perşembe 21:26 - Son Güncelleme 18 Nisan 2019 Perşembe 21:26

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