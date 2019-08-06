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Dünya

Kabini duman dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı

İngiliz hava yolu şirketi British Airways'e ait yolcu uçağının motorlarından birinden duman çıkmasının ardından uçak, İspanya'nın Valensiya kentindeki Manises Havalimanı'na acil iniş yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 00:08 - Son Güncelleme 06 Ağustos 2019 Salı 00:09

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