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Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 yaralı
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:14 -
Son Güncelleme 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44
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