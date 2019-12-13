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Joseph Nye: Türkiye'ye yönelik tasarılar sorunları çözmez

Amerikalı ünlü siyaset bilimci Profesör Joseph Nye, "Yaptırım ya da 1915 olayları gibi tasarıların iki ülke ilişkilerinde üretken olacağını ya da çözüm sağlayacağını düşünmüyorum" dedi.

13 Aralık 2019 Cuma 10:10 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 10:11

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