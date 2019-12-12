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Suikastçı terörist böyle yakalandı

Şanlıurfa'da Suruç Belediye Başkanvekiline suikast eylemi gerçekleştirmeyi planlayan teröristin yakalandığı operasyonla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

12 Aralık 2019 Perşembe 16:25 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 16:25

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