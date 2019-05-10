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Türkiye

İzmir'de markete silahlı ve maskeli soygun

İzmir'in Bornova ilçesinde yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişi market sahibini etkisiz hale getirerek kasadaki parayı alıp kaçtı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

10 Mayıs 2019 Cuma 09:34 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 09:34

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