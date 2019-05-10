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Türkiye
İçişleri Bakanlığından yayalara bilgisayar oyunlu anlatım
İçişleri Bakanlığınca, bilgisayar oyunu üzerinden, trafikte yaya önceliği ve kurallara uyulması gerektiğini anlatan video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
10 Mayıs 2019 Cuma 04:59 -
Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 04:59
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