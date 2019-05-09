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Türkiye

Şoföre sinirlendi, kamyona baltayla saldırdı

İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü, seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 16:47 - Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 16:47

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