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Dünya

İtalya'da facianın eşiğinden dönüldü

İtalya'da kötü hava koşulları nedeniyle dev bir yolcu gemisi kontrolden çıktı, limanı teğet geçti. O anlar an be an kaydedildi.

09 Temmuz 2019 Salı 15:23 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 15:24

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