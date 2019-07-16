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Yaşam

İstiklal Madalyalı kahraman Vecihi Hürkuş

Türk havacılık tarihinin İstiklal Madalyalı kahramanı Vecihi Hürkuş, aramızdan ayrılalı 50 yıl olsa da unutulmadı. Adı HÜRKUŞ eğitim uçaklarında yaşatılıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 16:07 - Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 16:12

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