TRT Haber

30
Ocak 2019
Çarşamba
Sağlık

İstanbullular günün yorgunluğunu müzikle atacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yolda günün yorgunluğunu müzikle atabilmeleri için "İyi Akşamlar İstanbul" projesini hayata geçirdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:18 - Son Güncelleme 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:18

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