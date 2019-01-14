TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Sağlık

İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu Başkanı Gürsöz: İlaç tedarik sorunu yok

İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, fiyatların artacağı beklentisi ile ilaç verilmediği iddialarına "spekülasyon" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:46 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:46

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