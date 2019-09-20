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Türkiye

İstanbul'da orman kundaklayan 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

20 Eylül 2019 Cuma 10:23 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 10:23

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