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Hac ve umre maliyeti arttı

Hac ve umre ziyareti artık daha pahalı. Suudi Arabistan girişlerinde uygulanan vergi, 500 riyal artırıldı. Seyahat acentaları 750 liralık bu zamma tepkili.

19 Eylül 2019 Perşembe 20:43 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 20:44

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