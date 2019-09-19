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Türkiye

Galata Kulesi'ne mavi kravat

İstanbul'un sembollerinden Galata Kulesi mavi kravat taktı. Prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, erkeklere "doktora gitmekten çekinmeyin" mesajı verildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:55 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 16:56

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