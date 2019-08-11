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İstanbul'da 600 kesim noktasında hizmet verildi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanların büyük bölümü kesildi. Türkiye genelinde kurban kesim noktalarında yoğunluk yaşandı. Kurbanlar, ortalama 15-20 dakika içinde kesilerek sahiplerine verildi.

11 Ağustos 2019 Pazar 21:12 - Son Güncelleme 11 Ağustos 2019 Pazar 21:13

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