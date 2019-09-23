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Türkiye

İstanbul’da 2019'un ilk sekiz ayında 15 bin 162 yangın çıktı

İstanbul'da her yıl binlerce yangın çıkıyor. Sebeplerine bakıldığında ise ilk sırayı sigara alıyor. Elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ikinci, kasıtlı yangınlar ise üçüncü sırada yer alıyor

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:20 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:25

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