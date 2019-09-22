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Türkiye

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi aşısı tuttu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST'te bugün bir buçuk milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık. İnanıyorum ki artık Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi aşısı tuttu." dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 23:15 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 23:31

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