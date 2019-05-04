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Dünya

İsrail, Gazze'de AA'nın bulunduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vurdu. İsrail'in binayı vurma anında kameralar kayıttaydı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 22:25 - Son Güncelleme 04 Mayıs 2019 Cumartesi 22:25

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