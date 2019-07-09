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Dünya

İspanya'yı sel vurdu

İspanya'da meydana gelen sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, birçok iş yerini su bastı.

09 Temmuz 2019 Salı 16:25 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 16:26

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