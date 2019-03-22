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İSKİ sosyal deneyle suyun önemine dikkat çekti

İSKİ, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla su bilinci oluşturmak ve tasarrufu özendirmek amacıyla Levent Metro İstasyonu'nda sosyal deney düzenledi.

22 Mart 2019 Cuma 17:31 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 17:31

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