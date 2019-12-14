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Türkiye

İşçinin hastane tavanından düşme anını doktor anlattı

Trabzon'da hastanenin 5'inci katında internet hattı çeken işçi, tavandan koridora düştü. Düşen kişinin yerden kalkarak işine devam ettiği anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

14 Aralık 2019 Cumartesi 11:12 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 11:14

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