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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardemir Kız AİHL öğrencilerine mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyaret ettiği okulun öğrencilerine, eşi Emine Erdoğan ile çektiği videolu mesajla başarı dileklerini iletti.

14 Aralık 2019 Cumartesi 00:15 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 00:29

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