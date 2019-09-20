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Irak'ta patlama: 11 ölü 2 yaralı
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
20 Eylül 2019 Cuma 22:27 -
Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 22:28
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