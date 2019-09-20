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Dünya

Bir saldırının anatomisi: Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamıyor mu?

Suudi Arabistan’da petrol şirketi Aramco tesislerine düzenlenen İHA ve seyir füzesi saldırıları, gözleri Suudi Arabistan’ın ABD’den aldığı Patriot hava savunma sistemine çevirdi.

20 Eylül 2019 Cuma 13:51 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 13:55

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