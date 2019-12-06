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Irak'ta göstericilere ateş açıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

06 Aralık 2019 Cuma 23:22 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 23:24

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