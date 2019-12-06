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Dünya

Danimarka'da sahte futbolcunun foyası meydana çıktı

Danimarka’da bir futbol kulübü sahtekarlığa hedef oldu. Kulübün takıma aldığı 25 yaşındaki Hollandalı’nın futbolcu olmadığı anlaşıldı. Kulüp suç duyurusunda bulundu.

06 Aralık 2019 Cuma 17:25 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 17:25

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