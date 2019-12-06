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Dünya

ABD'de hırsız-polis kovalamacası kameralara yansıdı

ABD'nin Miami kentinde hırsız-polis kovalamacası polis helikopterindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

06 Aralık 2019 Cuma 13:36 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 13:42

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