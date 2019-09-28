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Yaşam

"İnsanla eşit yasal hak" tanınan ilk orangutan özgürlüğüne kavuşuyor

Dünyanın mahkeme kararıyla "insanla eşit yasal hak" tanınan ilk orangutanı özgürlüğüne kavuşuyor. Orangutan Sandra, ABD'de serbest dolaşabileceği bir merkeze götürülmek üzere yola çıktı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:23 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:24

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