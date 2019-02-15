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Çok Bulutlu
Yaşam

İki kolu olmayan Volkan Oğuz her ihtiyacını kendi karşılıyor

İki kolu olmadan dünyaya gelen Volkan Oğuz, tüm zorluklarla mücadele ederek hayata tutundu.

15 Şubat 2019 Cuma 16:54 - Son Güncelleme 15 Şubat 2019 Cuma 16:54

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