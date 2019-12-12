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Dünya

İdlibli Gadir bebek, Rus bombalarına inat yaşama tutundu

Suriye'nin İdlib ilinde Rusya'nın hava saldırlarında yaralanan ve ailesinden 2 kişiyi kaybeden Gadir bebek yaşama tutunmayı başarırken, ablasının hayati tehlikesi sürüyor.

12 Aralık 2019 Perşembe 16:59 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 16:59

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