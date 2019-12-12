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Yağmurlu
Dünya

Türkiye 2020 yılında en fazla büyümesi beklenen ülke oldu

Türkiye, 2020 yılında en fazla büyümesi beklenen ülke oldu. Yabancı ekonomistlerin katıldığı ankette katılımcıların yaklaşık yüzde 65'i Türkiye'nin büyümesini bekliyor.

12 Aralık 2019 Perşembe 15:47 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 15:47

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