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İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 6 ölü
Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi.
28 Temmuz 2019 Pazar 16:07 -
Son Güncelleme 28 Temmuz 2019 Pazar 16:09
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