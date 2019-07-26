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Dünya

Hong Kong'da protestolar havaalanına taşındı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestolar, havaalanına taşındı.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:02 - Son Güncelleme 26 Temmuz 2019 Cuma 16:03

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