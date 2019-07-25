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Milli Savunma Bakanlığında kritik 'güvenli bölge' toplantısı
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Mesut Özil Londra'da bıçaklı saldırıya uğradı
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'e, İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.
25 Temmuz 2019 Perşembe 23:56 -
Son Güncelleme 26 Temmuz 2019 Cuma 00:18
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