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Hurda uçak taşıyan kamyon köprü altına sıkıştı

Hindistan'da hurdaya ayrılmış uçağı taşıyan kamyon, otoyoldaki köprünün altına sıkıştı. Kamyon, taşıyıcı kısmındaki tekerleklerin sökülmesiyle yoluna devam edebildi.

24 Aralık 2019 Salı 22:44 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 22:45

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