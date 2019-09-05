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HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 10'a yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 6 aile daha katıldı. Böylece oturma eyleminin üçüncü gününde aile sayısı 10 oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:43 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 15:47

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