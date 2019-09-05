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Türkiye

Dolmabahçe Sarayı’nda Japon gazetelerine ait 132 yıllık kupürler bulundu

Dolmabahçe Sarayı’ndan tarihe ışık tutan belgeler çıkmaya devam ediyor. Japon Prensi Komatsu’nun II. Abdülhamid’e hediye ettiği paravanın astarında 132 yılık gazete kupürlerine rastlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:33 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 11:45

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