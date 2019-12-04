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Yağmurlu
Türkiye

Haydarpaşa Garı'nın içinden ilk görüntüler

2010 yılında çatısında yangın çıkan ve büyük zarar gören Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışması büyük oranda tamamlandı. Gar binasının son durumunu ilk kez TRT Haber görüntüledi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 16:48 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 16:48

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