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Havalimanında bebeğini unuttu, yolcu uçağı geri döndü

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a havalanan yolcu uçağındaki bir kadın, bebeğini havalimanında unuttuğunu söyleyince uçak Cidde'ye geri döndü.

12 Mart 2019 Salı 11:24 - Son Güncelleme 12 Mart 2019 Salı 11:24

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