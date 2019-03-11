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Dünya

İngiltere'de siyahi gence polis şiddeti

İngiltere'de bir grup polisin, gözaltına almaya çalıştığı siyahi bir gence uyguladığı şiddet büyük tepki çekti. Polis teşkilatı, memurlar hakkında soruşturma açtıklarını duyurdu.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:56 - Son Güncelleme 11 Mart 2019 Pazartesi 16:56

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