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Hatay'da orman yangını

Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 20:53 - Son Güncelleme 18 Ağustos 2019 Pazar 20:53

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