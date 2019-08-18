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Çok Bulutlu
Türkiye

14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bayramın ikinci günü 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:33 - Son Güncelleme 18 Ağustos 2019 Pazar 14:34

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