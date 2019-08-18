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Türkiye
14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bayramın ikinci günü 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
18 Ağustos 2019 Pazar 14:33 -
Son Güncelleme 18 Ağustos 2019 Pazar 14:34
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