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Düzce'de minibüs kafeteryaya girdi: 2 yaralı

Düzce'de minibüsün kontrolden çıkarak bir kafeteryaya girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Minibüsün iş yerine girmesi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:07 - Son Güncelleme 18 Ağustos 2019 Pazar 10:08

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